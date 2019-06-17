Проверка ГП в онкоцентре Блохина была плановой, заявил директор центра

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проверка Генпрокуратуры в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина была плановой, она уже завершилась, результаты будут известны позже, заявил директор центра Иван Стилиди.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура проводит в онкоцентре проверку в связи с тем, что пациенты якобы вынуждены платить за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

"Плановые проверки (идут) и не только Генпрокуратуры, идет и проверка Госимущества, и проверка Казначейства", - рассказал РИА Новости Стилиди.