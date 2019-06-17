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РИА Новости

Проверка ГП в онкоцентре Блохина была плановой, заявил директор центра

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проверка Генпрокуратуры в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина была плановой, она уже завершилась, результаты будут известны позже, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура проводит в онкоцентре проверку в связи с тем, что пациенты якобы вынуждены платить за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.
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"Плановые проверки (идут) и не только Генпрокуратуры, идет и проверка Госимущества, и проверка Казначейства", - рассказал РИА Новости Стилиди.
По его словам, проверка уже завершилась, но результаты пока неизвестны.
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