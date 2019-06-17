Неделя обменов Китая и России в области спорта открылась в Харбине

Участвует 31 российский спортсмен, претендующий на победу в 20 дисциплинах соревнований со сборной Китая - баскетболе, спортивных танцах, стрельбе из лука и т.д. Событие приурочено к 70-летию дипотношений двух стран. Уже сегодня подведут итоги трёхдневных состязаний по баскетболу, международным шахматам, ушу, дзюдо и некоторым другим секциям. Запланирована лекция "Спорт для здоровья" - профессионалы расскажут о спортивных травмах, сердечно-легочной реанимации и оказании первой помощи при спортивных повреждениях.

Как рассказал замглавы управления Хэйлунцзяна по делам физкультуры и спорта Хань Хуэйфэн, в целях укрепления межрегионального сотрудничества и обменов с Россией в области спорта в провинции с 2017 года мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году также пройдет презентация концепции популяризации и развития китайской национальной борьбы и российского самбо.