Открытое горение в цеху по производству матрасов в Азове ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху по производству матрасов в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.

"В 14.13 мск ликвидация открытого горения", - сказал он.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 в городе Азове около 11.30 мск понедельника. Ему был присвоен третий ранг. В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения, которого доставили в больницу. Около 20 человек были эвакуированы.