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РИА Новости

Открытое горение в цеху по производству матрасов в Азове ликвидировали

Вчера, 14:27
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху по производству матрасов в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
"В 14.13 мск ликвидация открытого горения", - сказал он.
Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 в городе Азове около 11.30 мск понедельника. Ему был присвоен третий ранг. В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения, которого доставили в больницу. Около 20 человек были эвакуированы.
В 13.19 мск пожар удалось локализовать на площади 2,3 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы более 60 человек и около 20 единиц техники.
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