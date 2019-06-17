Все подробности конфликта местных жителей с цыганами в Пензенской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Беспорядки в селе Чемодановка в Пензенской области продолжаются уже несколько дней. Все началось 13 июня, когда местные жители устроили массовую драку с цыганами из-за того, что те якобы приставали к дочерям сельчан. К данному моменту задержаны 15 участников конфликта, четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат СК. Глава Чемодановского сельсовета Сергей Лекаркин подал в отставку, в трех поселениях ввели сухой закон. Что происходит в Чемодановке сейчас и кто подогревал слухи — в материале РИА Новости.

"Прибыл ОМОН, село оцепили"

Федор Парыменко (имя изменено) был непосредственным участником конфликта, который вспыхнул 13 июня. Он рассказал РИА Новости, что группа цыганских подростков попыталась изнасиловать четырнадцатилетнюю сельскую девочку у пруда, затащив ее в кусты. Когда очевидцы, преимущественно женщины, подняли шум, подростки стали угрожать и им.

"Одной беременной сказали, что вспорют живот, если она не заткнется. Надо признать, цыгане рано взрослеют, в 13 лет они уже взрослые женатые лбы. Поэтому испугавшиеся женщины пожаловались мужьям", — приводит свою версию событий Парыменко. По его словам, днем ранее несколько пьяных представителей общины катались на машине и сломали забор местному жителю.

"В итоге мы собрались толпой — человек тридцать — и поехали к ним: всех ведь знаем в лицо. Нашли группу дебоширов, стали объяснять их родителям, что подростки держат в страхе женщин, что так больше продолжаться не может. Мы тогда просто пришли поговорить, без оружия", — продолжает собеседник.

Он уточняет: ромы на контакт шли неохотно, отпирались: мол, ничего плохого не делали. Через некоторое время к дому подъехали машины, откуда вышли их товарищи. "Это была подмога из Лопаток (соседнее село Лопатки, где тоже живут цыгане. — Прим. ред.), человек 150. В нас полетели кирпичи, камни. Они крушили наши машины, орали: "Чемодановка наша!" Пострадали как минимум трое местных жителей: одному сломали челюсть, другому порезали руку. Еще один умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. Пришлось бежать", — вспоминает Федор Парыменко.

Полицейские, как утверждает Парыменко, приехали слишком поздно, хотя местные вызвали наряд практически сразу: "Как только машина с проблесковыми маячками появилась на горизонте, цыгане разбежались. Попозже прибыл ОМОН. Село оцепили".

Несколько человек задержали, в том числе и подозреваемого в убийстве. Дело возбуждено по статье 105 УК ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений").

Какие есть версии

Следующим утром соцсети пестрили версиями того, что же все-таки случилось в селе. Мнения разделились. "Несколько дней назад они пыталась приставать к беременной девушке, позже они пристали к взрослой женщине: подплыли к ней и стянули нижнее белье, сказав: сначала мы тебя насиловать будем, а потом резать", — писали в комментариях одни. Другие отмечали, что ромы ходили по селу и задирались ко всем девочкам подряд.

Также популярной была такая версия: цыганские подростки долго катались на тарзанке на озере, за это на них "наехали" сельские дети. К слову, председатель цыганской диаспоры в России Надежда Деметер также указала на то, что это была просто ссора между детьми, а потом над представителями общины устроили самосуд.

Отдельно комментирующие отмечали, что за последние несколько лет дела у ромов пошли в гору и они якобы начали массово скупать недвижимость в центре Чемодановки.

Одна из местных жительниц Ирина Булдакова (имя изменено) подтвердила РИА Новости, что цыганская община действительно чувствовала себя в поселке вольготно. Какой бизнес они вели, никому доподлинно не известно.

"Первое время они жили тихо и мирно. Но год за годом становились все наглее и наглее. Никогда подобного не было. С ними никто из русских не связывался. Их в центре вообще не было, а вот несколько лет назад как-то резко они принялись скупать дома. Сейчас что ни дом — живут цыгане", — рассказывает Булдакова.

По ее словам, по соседству находится городская свалка, там зачастую видят ромов, которые собирают цветмет либо попрошайничают. "Лопаткинские рядом, а там раньше процветала наркоторговля. Сейчас не знаю, но, возможно, ничего не изменилось", — поделилась мнением жительница Чемодановки.

Соцсети и фейки

Тем временем после массовой драки ситуация только накалялась. Вечером 14 июня сельчане устроили народный сход в центре поселка у Дома культуры. Туда приехал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он пообещал, что всех виновных накажут, а также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и пользоваться информацией только из достоверных источников.

В Сети к тому моменту усилилась волна вбросов, которые лишь усугубляли положение. Модератор Дмитрий Незлобин контролирует пензенские сообщества в соцсетях с 2011 года и научился отличать реальную информацию от фейков. Он видел, как люди с только что созданных страниц писали: якобы ромы из соседних районов уже едут в Чемодановку, чтобы устроить кровавую бойню. Многие делали вбросы: дескать, "я только что видел микроавтобус с десятком цыган". Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось и даже близко не соответствовало действительности.

"Людей подогревали разными слухами. Пензенцы якобы планировали ехать сюда и зачищать поселки — это ложь, никого не было. Некоторые активисты перекрыли трассу, кричали, что в поселок направляются машины с цыганами. Но мы вели трансляцию и никого не видели. Губернатор попытался успокоить местных жителей. Через пару часов трассу разблокировали. Всю ночь в Чемодановке дежурили сотрудники Росгвардии", — делится подробностями Незлобин.

В тот же день на сайте сельской администрации в разделе "Новости" был опубликован текст 282-й статьи УК, где предупреждалось о наказании за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства.

Несмотря ни на что, распространение ложной информации, направленной на разжигание межнациональной розни, продолжалось и 15 июня. Незлобин потратил сутки на блокирование фейковых аккаунтов. Среди них он заметил пранкеров, по стилю очень похожих на Евгения Вольнова. Напомним: украинский пранкер во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в марте 2018-го выдавал себя за сотрудника МЧС и обзванивал кемеровские морги, оповещая о 300 трупах, в то время как в реальности погибло 67 человек.

"После трагедии в "Зимней вишне" я начал тщательно изучать методы пранкеров, стал наблюдать за Вольновым. Совершенно точно в пензенском конфликте вбросом фейковой информации занимались люди, связанные с ним, либо он сам. У них есть определенные схемы раздувания паники в соцсетях, что я и увидел в наших местных сообществах", — подчеркивает Незлобин.

Сейчас ситуация в Чемодановке более-менее спокойная: поселок по периметру все еще оцеплен сотрудниками Росгвардии, въезд и выезд под контролем. В воздухе — беспилотники.

Представители цыганской общины, по свидетельству местных жителей, впопыхах бросили свои дома и уехали из Чемодановки еще в ночь на 14 июня. В некоторых домах даже остались домашние животные. А через два дня после драки в Чемодановке произошел пожар в Лопатках. По некоторым данным, сгоревшее здание принадлежало "влиятельной цыганской семье".