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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Вчера, 14:16
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© Фото : ИА РАНРоссийские ученые изучают систему водоснабжения в византийском Иерихоне
Российские ученые изучают систему водоснабжения в византийском Иерихоне
© Фото : ИА РАН
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
"Собрали большую коллекцию средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов. Многочисленные фрагменты светильников византийской эпохи с христианской символикой подтверждают версию о существовании в период V-VII веков монастыря или другого здания религиозного назначения. Впервые на этом участке в составе большой нумизматической коллекции оказалась монета периода правления Ирода Архелая - времени, когда родился Иисус Христос", - говорится в сообщении.
Исследования велись на том же участке, где была проведена экспедиция 2010-2013 годов. После этого российские ученые поддерживали здесь порядок: была создана современная лаборатория и построены стационарные перекрытия с подсветкой и обходной галереей, которые защищают раскоп от зимних дождей и летнего солнца.
Фотофиксация южной части раскопа
Вчера, 12:43
Археологи из России раскрыли новые тайны античного Иерихона
Российское присутствие
В Институте археологии напомнили, что Иерихон известен как один из древнейших городов Земли. При этом он представляет собой не одно непрерывно развившееся поселение, а большую группу памятников разных эпох и культур - Ханаана и Иудеи, Римской империи, Византии и Арабского халифата, разбросанных по территории Иерихонского оазиса. Если ранние поселения появились вокруг крупного источника, то в эллинистическую и римскую эпохи, когда люди научились проводить воду на большие расстояния с помощью системы акведуков, поселения и дворцы стали строить и в других местах оазиса.
В XIX веке, когда в Палестине появились русские паломники, от древних дворцов остались лишь телли (холмы) и развалины, а самым крупным поселением была арабская деревня из 20-30 дворов Эр-Риха. Первым из россиян участок там купил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин в 1873 году. Позднее еще один участок получило Императорское православное палестинское общество. Со временем так называемый "Московитский дворец" стал одним из центров, вокруг которого вырос современный Иерихон.
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На участке императорского общества российские ученые вели раскопки в 2010-2013 годах. В 2019 году археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа. Они изучили два комплекса – жилой и производственный. Под каменной кладкой жилых помещений византийской эпохи были обнаружены стены из сырцовых кирпичей более ранней постройки.
"Возможно, участок был застроен уже в римское время, но эта версия требует дальнейших исследований: многочисленные находки монет первых веков нашей эры однозначно свидетельствуют, что жизнь здесь в римское время была, но, кроме монет и каменных сосудов, ничего "римского" в слоях пока не найдено", – приводит пресс-служба слова руководителя иерихонской экспедиции Института, члена-корреспондента РАН Леонида Беляева.
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Религия и мировоззрениерелигия
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