Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

"Собрали большую коллекцию средневековой керамики, стеклянных изделий и сосудов. Многочисленные фрагменты светильников византийской эпохи с христианской символикой подтверждают версию о существовании в период V-VII веков монастыря или другого здания религиозного назначения. Впервые на этом участке в составе большой нумизматической коллекции оказалась монета периода правления Ирода Архелая - времени, когда родился Иисус Христос", - говорится в сообщении.

Исследования велись на том же участке, где была проведена экспедиция 2010-2013 годов. После этого российские ученые поддерживали здесь порядок: была создана современная лаборатория и построены стационарные перекрытия с подсветкой и обходной галереей, которые защищают раскоп от зимних дождей и летнего солнца.

Российское присутствие

В Институте археологии напомнили, что Иерихон известен как один из древнейших городов Земли. При этом он представляет собой не одно непрерывно развившееся поселение, а большую группу памятников разных эпох и культур - Ханаана и Иудеи, Римской империи, Византии и Арабского халифата, разбросанных по территории Иерихонского оазиса. Если ранние поселения появились вокруг крупного источника, то в эллинистическую и римскую эпохи, когда люди научились проводить воду на большие расстояния с помощью системы акведуков, поселения и дворцы стали строить и в других местах оазиса.

В XIX веке, когда в Палестине появились русские паломники, от древних дворцов остались лишь телли (холмы) и развалины, а самым крупным поселением была арабская деревня из 20-30 дворов Эр-Риха. Первым из россиян участок там купил начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин в 1873 году. Позднее еще один участок получило Императорское православное палестинское общество. Со временем так называемый "Московитский дворец" стал одним из центров, вокруг которого вырос современный Иерихон.

На участке императорского общества российские ученые вели раскопки в 2010-2013 годах. В 2019 году археологи впервые полностью раскрыли всю площадь раскопа. Они изучили два комплекса – жилой и производственный. Под каменной кладкой жилых помещений византийской эпохи были обнаружены стены из сырцовых кирпичей более ранней постройки.