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РИА Новости

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Вчера, 14:11
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
"По сравнению с 2017 годом, десяток стран с наибольшим количеством барьеров остался прежним, хотя и в несколько ином порядке. Прежде всего, и впервые, Китай занял место страны с самым высоким числом отмеченных барьеров - 37 препятствиями экспортным и инвестиционным возможностям ЕС", - говорится в документе.
При этом, "Россия заняла второе место с 34 барьерами в настоящее время, за ней следуют Индия (25), Индонезия (25) и США с 23 барьерами".
В ЕК также заявили, что ей удалось устранить в прошлом году 35 торговых барьеров, в том числе в Китае, Японии, Индии и России. "Эти меры охватывают восемь ключевых экспортных и инвестиционных секторов ЕС, включая сельское хозяйство и рыболовство, автомобили, текстиль и изделия из кожи, вина и спиртные напитки, косметику, минеральные продукты, авиационные запчасти и оборудование ИКТ", - говорится в докладе.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Вчера, 13:19
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
В частности, ЕС утверждает, что добился устранения в 2018 году "российских антидемпинговых мер в отношении легких коммерческих автомобилей".
В документе также говорится, что "тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств".
ЕК считает, что ряд барьеров, о которых сообщалось в предыдущие годы, "действительно начали влиять на операторов ЕС в 2018 году". Кроме того, "следует также отметить дальнейшие негативные изменения в отношении существующего барьера по требованиям к маркировке, которые были дополнительно распространены на другую продукцию, такие как электроника", говорится в документе.
ЕК считает, что "некоторые меры сомнительны с точки зрения совместимости с международными обязательствами России" и "способствовали, среди прочих факторов, предотвращению роста торговли между ЕС и Россией".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
15 июня, 12:27
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
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ЕврокомиссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну а вы как хотели? Поздно, доигрались вы! Россия способна производить сама очень многое и времена, когда своими дотированными поставками вы разрушали сельское хозяйство и промышленность России прошли. Теперь получайте результат.
17 июня, 14:28
Мадуро Петрович-XVIII
2010001
в ЕК всерьез думали, что РФ будет падать на колени из-за санкций и выпрашивать продукцию из Европы?. Слава богу, что одумались в России. Хотя то, что называется "импортозамещением" пока не отвечает всем запросам, но лиха беда начало (больше китайское это начало). А вдруг да пойдет....
17 июня, 15:00
elya.velichutina
1710000
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