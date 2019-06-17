Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.

"По сравнению с 2017 годом, десяток стран с наибольшим количеством барьеров остался прежним, хотя и в несколько ином порядке. Прежде всего, и впервые, Китай занял место страны с самым высоким числом отмеченных барьеров - 37 препятствиями экспортным и инвестиционным возможностям ЕС", - говорится в документе.

При этом, "Россия заняла второе место с 34 барьерами в настоящее время, за ней следуют Индия (25), Индонезия (25) и США с 23 барьерами".

В ЕК также заявили, что ей удалось устранить в прошлом году 35 торговых барьеров, в том числе в Китае, Японии, Индии и России. "Эти меры охватывают восемь ключевых экспортных и инвестиционных секторов ЕС, включая сельское хозяйство и рыболовство, автомобили, текстиль и изделия из кожи, вина и спиртные напитки, косметику, минеральные продукты, авиационные запчасти и оборудование ИКТ", - говорится в докладе.

В частности, ЕС утверждает, что добился устранения в 2018 году "российских антидемпинговых мер в отношении легких коммерческих автомобилей".

В документе также говорится, что "тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств".

ЕК считает, что ряд барьеров, о которых сообщалось в предыдущие годы, "действительно начали влиять на операторов ЕС в 2018 году". Кроме того, "следует также отметить дальнейшие негативные изменения в отношении существующего барьера по требованиям к маркировке, которые были дополнительно распространены на другую продукцию, такие как электроника", говорится в документе.