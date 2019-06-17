Москва проинформировала Сеул о новой инициативе по Корейскому полуострову

"Я имею в виду сформулированный нами вместе с китайскими коллегам план действий по комплексному урегулированию проблем корейского полуострова. Мы уже ознакомили с проектом все ключевые страны, всех ключевых партнеров, включая и наших южнокорейских коллег. Пригласили присоединиться к совместной проработке этих идей в интересах сближения позиций участников переговоров с учетом и тех инициатив, которые в свое время по проблемам Корейского полуострова выдвигали в Сеуле", - заявил Лавров на пресс-конференции.