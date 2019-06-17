Москва проинформировала Сеул о новой инициативе по Корейскому полуострову

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия пригласила Южную Корею присоединиться к российско-китайской инициативе по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам переговоров с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, Лавров заявил, что в ходе встречи российская сторона привлекла внимание к новой российско-китайской инициативе, развивающей идеи дорожной карты РФ и КНР по корейскому урегулированию.
"Я имею в виду сформулированный нами вместе с китайскими коллегам план действий по комплексному урегулированию проблем корейского полуострова. Мы уже ознакомили с проектом все ключевые страны, всех ключевых партнеров, включая и наших южнокорейских коллег. Пригласили присоединиться к совместной проработке этих идей в интересах сближения позиций участников переговоров с учетом и тех инициатив, которые в свое время по проблемам Корейского полуострова выдвигали в Сеуле", - заявил Лавров на пресс-конференции.