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РИА Новости

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"

Вчера, 14:07
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Собеседница агентства уточнила, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до десяти тысяч рублей.
Указатель появился утром на въезде со стороны аэропорта Кольцово.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, наклейки с надписью "Город бесов" также появились на остановках общественного транспорта и столбах.
Вчера, 12:38
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

"Город храбрых"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что это шутки креативных горожан в ответ "на некоторые реплики с федеральных радиостанций".

"Во-первых, кто говорит так про наших горожан, пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему", — написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор напомнил, что конфликт остается позади.
"В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились", — добавил Куйвашев.
Он также предложил установить знак "Город храбрых".
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
16 июня, 10:11
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Несостоявшаяся дуэль

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" из-за акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере. Он напомнил, что именно в этом городе расстреляли семью последнего российского императора Николая II.
В ответ краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, заявив, что ведущий оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге, и предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно".
Соловьев счел "вызов" провокацией и отказался.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
22 мая, 17:08
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
241213823
Обсудить 31
Владимир СоловьевЕвгений КуйвашевЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Никто не имеет право навязывать людям религию. Если человек не верит - это его право. И уж тем более нельзя детей заставлять верить во что либо подобное. Ребенок вырастет и сам поймёт, что ему нужно и как поступать. Каждый человек отвечает за свою собственную жизнь и судьбу и каждый человек вправе иметь свою точку зрения и поступать так, как он считает нужным (в рамках закона в демографической стране).
17 июня, 14:57
Infectant
40000124
Я думаю,что написавший (или написавшие) "Город бесов" не прав. Верующие не бесы. Просто заблудшие с мировоззрением. Обзывать верующих бесами не этично, не по людски. Когда-то люди сами откажутся от религиозного заблуждения, но это должно произойти естественным не насильственным путём.
17 июня, 14:40
Александр Татаренко
18421720
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