На въезде в Екатеринбург демонтировали знак "Город бесов"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Собеседница агентства уточнила, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до десяти тысяч рублей.

Указатель появился утром на въезде со стороны аэропорта Кольцово.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, наклейки с надписью "Город бесов" также появились на остановках общественного транспорта и столбах.

"Город храбрых"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что это шутки креативных горожан в ответ "на некоторые реплики с федеральных радиостанций".

"Во-первых, кто говорит так про наших горожан, пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему", — написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор напомнил, что конфликт остается позади.

"В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились", — добавил Куйвашев.

Он также предложил установить знак "Город храбрых".

Несостоявшаяся дуэль

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" из-за акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере. Он напомнил, что именно в этом городе расстреляли семью последнего российского императора Николая II.

В ответ краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, заявив, что ведущий оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге, и предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чем угодно".