ЕКА показало, как спутники плавятся в атмосфере Земли

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте опубликовало видеозапись эксперимента, в ходе которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе.

В качестве "подопытного" элемента была выбрана штанга магнитной системы ориентации — одна из наиболее плотных деталей спутника. Цель эксперимента — понять, как спутники сгорают в атмосфере, чтобы в дальнейшем свести к минимуму возможный риск от падения обломков на Землю.

"В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли — некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон", — отмечает ЕКА.

В качестве примера агентство приводит случай, произошедший в 1997 году. Тогда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты упал в 50 метрах от дома на одной из ферм в Техасе.