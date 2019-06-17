Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T14:07Z
https://ria.ru/20190617/1555632004.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155108/43/1551084374_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_28e98743fc15b3b79f66754a61cee49c.jpg
РИА Новости

В российском МИД не исключили, что США скоро заявят о выходе из ДВЗЯИ

Вчера, 14:07
1616
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел
Вид на здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Министерства иностранных дел . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве не исключают, что США в скором времени заявят, что не считают возможным оставаться в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в МИД РФ.
Накануне разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия". При этом ни подробностей, ни доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило. Заявление было призвано "разъяснить" слова главы военной разведки США Роберта Эшли, который ранее предположил, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. При этом Эшли также не приводил никаких доказательств. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
6 июня, 00:08
Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДВЗЯИ
"Характерно, что США даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы "нарушается другими его участниками", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Получается, что очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями теперь становится еще один крайне важный международный договор, который для подавляющего большинства его участников, включая Россию, является неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
После заявлений Эшли 29 мая в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний РИА Новости сообщили, что международная система мониторинга организации не фиксировала ничего необычного.
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
30 мая, 03:49
Американская НПО: обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ бездоказательны
1210201
Обсудить 2
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
Лента
новостей
Вокзал в Симферополе
В Крыму рассказали, почему бывшие жители полуострова попросили гражданство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и труда Гренады Питером Дэвидом
Москва проинформировала Сеул о новой инициативе по Корейскому полуострову
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Флаги ЕС в Брюсселе
В Европе призывают задушить свободу слова, чтобы "русские не прошли"
Сотрудники концерна Росэнергоатом за пультом управления 1-го и 2-го реакторного блока Кольской АЭС
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде раскритиковали размещение сил НАТО на восточных границах Польши
Площадь в Мадриде
Испания присоединилась к Франции и Германии в разработке нового истребителя
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме оценили заявление глав МИД ЕС о безопасности в Черном море
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств
Председатель Комитета Совета Федерации
Новый демарш Тегерана адресован европейским союзникам США, заявил Косачев
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск против китайской фирмы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
01:10США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
01:07Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
01:01В СПЧ считают нужным наблюдать за другими регионами с цыганскими общинами
Лента новостейМолния