В российском МИД не исключили, что США скоро заявят о выходе из ДВЗЯИ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Москве не исключают, что США в скором времени заявят, что не считают возможным оставаться в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в МИД РФ.

Накануне разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия". При этом ни подробностей, ни доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило. Заявление было призвано "разъяснить" слова главы военной разведки США Роберта Эшли, который ранее предположил, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. При этом Эшли также не приводил никаких доказательств. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Характерно, что США даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы "нарушается другими его участниками", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Получается, что очередным объектом деструктивной политики США по слому международной архитектуры договоренностей в области нераспространения и контроля над вооружениями теперь становится еще один крайне важный международный договор, который для подавляющего большинства его участников, включая Россию, является неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.