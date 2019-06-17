В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ

"США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Теперь это прозвучало в опубликованном 13 июня заявлении Разведывательного управления Минобороны США. Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Ранее разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия". При этом ни подробностей, ни доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило. Заявление было призвано "разъяснить" слова главы военной разведки США Роберта Эшли, который ранее предположил, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. При этом Эшли также не приводил никаких доказательств. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.