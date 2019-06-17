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РИА Новости

В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все обвинения в адрес России со стороны США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) являются абсолютно беспочвенными, заявили в МИД РФ.
"США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Теперь это прозвучало в опубликованном 13 июня заявлении Разведывательного управления Минобороны США. Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
6 июня, 00:08
Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДВЗЯИ
Ранее разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия". При этом ни подробностей, ни доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило. Заявление было призвано "разъяснить" слова главы военной разведки США Роберта Эшли, который ранее предположил, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. При этом Эшли также не приводил никаких доказательств. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАВ мире
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