Глава МИД Южной Кореи призвала добиться возобновления диалога КНДР и США

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея и РФ обсуждают меры сотрудничества для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, также необходимо добиться скорейшего возобновления диалога КНДР и США, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Мы обменялись мнениями о развитии текущей ситуации на Корейском полуострове и обсудили меры по сотрудничеству для установления прочного мира на Корейском полуострове и достижения полной денуклеаризации", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.