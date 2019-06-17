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РИА Новости

Глава МИД Южной Кореи призвала добиться возобновления диалога КНДР и США

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Южная Корея и РФ обсуждают меры сотрудничества для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, также необходимо добиться скорейшего возобновления диалога КНДР и США, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.
"Мы обменялись мнениями о развитии текущей ситуации на Корейском полуострове и обсудили меры по сотрудничеству для установления прочного мира на Корейском полуострове и достижения полной денуклеаризации", - сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По ее словам, "нужно добиться реального продвижения мирного процесса (на Корейском полуострове - ред.) путём скорейшего возобновления диалога между Северной Кореей и США".
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Сергей ЛавровМИД РФМИД Южной КореиЮжная КореяКНДРРоссияСШАВ мире
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