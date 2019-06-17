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РИА Новости

Аэропорт "Домодедово" начал тестировать алкорамки для сотрудников

Вчера, 14:02
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" начал тестировать алкорамки для сотрудников, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Московский аэропорт "Домодедово" установил на контрольно-пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Нововведение обеспечит дополнительный уровень контроля. Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.
"Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности. Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100%-ный результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов", - отметил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
Лазерный алкотестер позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду и готов немедленно провести следующее измерение.
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