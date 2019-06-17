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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи перспективы взаимных инвестиций

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва перспективы сохранения и увеличения взаимных инвестиций двух стран.
"Особое внимание в контексте закрепления позитивных тенденций мы уделили перспективам реализации значимых инвестиционных проектов, в том числе с учетом той роли, которую играет совместная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:48
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Глава МИД РФ отметил интенсивное развитие торгово-экономического взаимодействия между Россией и Южной Кореей.
"По итогам прошлого года объем взаимной торговли существенно вырос и превысил 24 миллиарда долларов. Есть также хороший прогресс в сфере инвестиций. Накопленные инвестиции Республики Корея в Российской Федерации составляют 2,6 миллиарда долларов, и мы обсудили сегодня пути сохранения этой тенденции. Естественно, на взаимной основе - российские инвесторы тоже с интересом смотрят на южнокорейский рынок", - заключил он.
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Кан Гён ХваСергей ЛавровЮжная КореяРоссияЭкономика
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