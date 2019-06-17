Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи перспективы взаимных инвестиций

"По итогам прошлого года объем взаимной торговли существенно вырос и превысил 24 миллиарда долларов. Есть также хороший прогресс в сфере инвестиций. Накопленные инвестиции Республики Корея в Российской Федерации составляют 2,6 миллиарда долларов, и мы обсудили сегодня пути сохранения этой тенденции. Естественно, на взаимной основе - российские инвесторы тоже с интересом смотрят на южнокорейский рынок", - заключил он.