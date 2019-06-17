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РИА Новости

Эксперт назвал фейком новость "Голоса Америки" о секретных директивах КНДР

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
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На улицах Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сообщения "Голоса Америки" о вышедших в КНДР "секретных директивах" представляют собой явный признак фейковой новости, заявил РИА Новости эксперт Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
Южнокорейский сайт радиостанции "Голос Америки" опубликовал сообщение о том, что среди военного руководства Северной Кореи в ноябре была распространена секретная директива, ставящая целью предстоящего на тот момент саммита лидеров США и КНДР утверждение Пхеньяна в статусе ядерной державы.
"Все новости про секретные директивы - это хороший признак фейка, все новости, которые идут со ссылкой на анонимный, но хорошо осведомленный источник, могут означать, что этого анонимного источника придумали с потолка", - заявил эксперт.
Асмолов отметил, что чаще всего ложные сообщения публикуются консервативными изданиями Японии и Южной Кореи, также "утки" часто появляются у анонимных протестантских источников. Вероятность того, что новость не является фейком, выше, если ее перепечатали более мейнстримовые южнокорейские СМИ.
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Если сообщение подтверждают южнокорейская разведка или южнокорейское министерство по делам национального объединения, то вероятность подлинности новости "как минимум, 50-процентная", заявил он.
В конце мая консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо" объявила о ссылке заместителя председателя ЦК ТПК, заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля из-за срыва переговоров между лидером КНДР и президентом США в Ханое, а также о казни спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и еще нескольких чиновников. Спустя несколько дней Ким Ён Чхоль появился вместе с Ким Чен Ыном на концерте.
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Участившиеся публикации по северокорейской тематике сейчас обусловлены тяжелой ситуацией вокруг американо-северокорейского диалога о денуклеаризации, считает Асмолов.
"Сейчас напряженный момент, связанный с тем, что... диалог под некоторой угрозой, и поэтому желающие раскачать лодку и сделать так, чтобы диалог сорвался, не упускают времени", - пояснил он.
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Константин АсмоловКНДРВ мире
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