Эксперт назвал фейком новость "Голоса Америки" о секретных директивах КНДР

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сообщения "Голоса Америки" о вышедших в КНДР "секретных директивах" представляют собой явный признак фейковой новости, заявил РИА Новости эксперт Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Южнокорейский сайт радиостанции "Голос Америки" опубликовал сообщение о том, что среди военного руководства Северной Кореи в ноябре была распространена секретная директива, ставящая целью предстоящего на тот момент саммита лидеров США и КНДР утверждение Пхеньяна в статусе ядерной державы.

"Все новости про секретные директивы - это хороший признак фейка, все новости, которые идут со ссылкой на анонимный, но хорошо осведомленный источник, могут означать, что этого анонимного источника придумали с потолка", - заявил эксперт.

Асмолов отметил, что чаще всего ложные сообщения публикуются консервативными изданиями Японии и Южной Кореи, также "утки" часто появляются у анонимных протестантских источников. Вероятность того, что новость не является фейком, выше, если ее перепечатали более мейнстримовые южнокорейские СМИ.

Если сообщение подтверждают южнокорейская разведка или южнокорейское министерство по делам национального объединения, то вероятность подлинности новости "как минимум, 50-процентная", заявил он.

В конце мая консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо" объявила о ссылке заместителя председателя ЦК ТПК, заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля из-за срыва переговоров между лидером КНДР и президентом США в Ханое, а также о казни спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и еще нескольких чиновников. Спустя несколько дней Ким Ён Чхоль появился вместе с Ким Чен Ыном на концерте.

Участившиеся публикации по северокорейской тематике сейчас обусловлены тяжелой ситуацией вокруг американо-северокорейского диалога о денуклеаризации, считает Асмолов.