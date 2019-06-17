В Сургуте женщина отдала мошенникам 3,7 млн рублей ради компенсации за БАДы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Жительница Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе оформила несколько кредитов, чтобы в течение двух месяцев перевести мошенникам, которые обещали ей компенсацию за некачественные БАДы, более 3,7 миллиона рублей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

Ведомство уточняет, что 50-летней женщине позвонил мужчина, он представился следователем и сообщил о компенсации в размере 10 миллионов рублей, которая якобы ей положена за некачественно оказанные услуги компании, где она ранее приобретала биологически активные добавки.

"Свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы, он подтвердил ссылаясь на официальный сайт МВД России", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, звонивший сообщил женщине, что компенсацию можно получить, оплатив услуги адвоката, что она и сделала - перевела четыре тысячи рублей. Вскоре ей начали звонить другие люди, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений. Они также просили женщину оплатить услуги юристов, налоги и страховку.

"Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов. Таким образом, доверчивая гражданка в течение двух месяцев совершила порядка 20 переводов денежных средств на общую сумму в размере более 3,7 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.