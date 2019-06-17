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РИА Новости

В Сургуте женщина отдала мошенникам 3,7 млн рублей ради компенсации за БАДы

Вчера, 13:57
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Жительница Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе оформила несколько кредитов, чтобы в течение двух месяцев перевести мошенникам, которые обещали ей компенсацию за некачественные БАДы, более 3,7 миллиона рублей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что 50-летней женщине позвонил мужчина, он представился следователем и сообщил о компенсации в размере 10 миллионов рублей, которая якобы ей положена за некачественно оказанные услуги компании, где она ранее приобретала биологически активные добавки.
"Свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы, он подтвердил ссылаясь на официальный сайт МВД России", - пояснили в пресс-службе.
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Кроме того, звонивший сообщил женщине, что компенсацию можно получить, оплатив услуги адвоката, что она и сделала - перевела четыре тысячи рублей. Вскоре ей начали звонить другие люди, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений. Они также просили женщину оплатить услуги юристов, налоги и страховку.
"Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов. Таким образом, доверчивая гражданка в течение двух месяцев совершила порядка 20 переводов денежных средств на общую сумму в размере более 3,7 миллиона рублей", - сказали в ведомстве.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Это второй подобный случай в Сургуте менее чем за месяц. В конце мая местная полиция сообщала о пенсионерке, которая также набрала кредитов и перевела аферистам почти шесть миллионов рублей, узнав о положенной ей "компенсации" за некачественные БАДы. По данным ведомства, эту сумму она перечислила неизвестным всего за месяц.
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