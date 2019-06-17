В Лотошинском городском округе могут создать прибрежную рекреационную зону

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минэкологии Московской области подготовило проект создания охраняемой территории - рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошинском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Принято решение о создание прибрежной рекреационной зоны, на территории которой можно будет устраивать территории для палаточных лагерей и их инфраструктуры – мостков, навесов и т. п. Благодаря данному решению интересы местных жителей, которые привыкли пользоваться живописными местами для отдыха, будут учтены", - сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что специалисты ведомства подготовили проект положения об особо охраняемой природной территории – прибрежной рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово". Впоследствии он будет рассмотрен на заседании правительства Московской области.