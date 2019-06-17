Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T13:55Z
https://ria.ru/20190617/1555631622.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155543/67/1555436728_0:264:3170:2047_1036x0_80_0_0_205fd56da33d1ca9665da8cb1666d0fe.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Лотошинском городском округе могут создать прибрежную рекреационную зону

Вчера, 13:55
22
© Depositphotos / olly18Девушка читает на пляже
Девушка читает на пляже
© Depositphotos / olly18
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минэкологии Московской области подготовило проект создания охраняемой территории - рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошинском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Принято решение о создание прибрежной рекреационной зоны, на территории которой можно будет устраивать территории для палаточных лагерей и их инфраструктуры – мостков, навесов и т. п. Благодаря данному решению интересы местных жителей, которые привыкли пользоваться живописными местами для отдыха, будут учтены", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что специалисты ведомства подготовили проект положения об особо охраняемой природной территории – прибрежной рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово". Впоследствии он будет рассмотрен на заседании правительства Московской области.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Ученики на уроке в школе
В подмосковном Ступино в III квартале 2019 года построят школу на 600 мест
РИА
Новости
Почти 300 многодетным семьям городского округа Истра выделят землю
Города России. Казань
Татарстан заинтересован в экспорте автомобилей и вертолетов в Китай
Ноутбук
В Подмосковье запустили интернет-портал для абитуриентов
Лента
новостей
Программа "Аэрофлот бонус" вновь удостоена престижных наград Freddie Awards
Свинокомплекс
К концу года на Камчатке выйдет на полную мощность крупный свинокомплекс
Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum
Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum
Международное агентство и радио Sputnik Южная Осетия
Sputnik Южная Осетия отметил 4-летие началом вещания на Ленингорский район
Пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга Топ-1000 российских менеджеров в пресс-центре МИА Россия сегодня
Топ-менеджеры поделятся мнениями о будущем профессий
Квартира в жилом комплексе
В Дмитровском горокруге в новое жилье переедут 335 человек
Дети в плацкартном вагоне
Многодетным семьям МО дали скидку на билеты в поездах дальнего следования
Выступление оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Музеон
В парке "Музеон" выступил оркестр Военного университета Минобороны
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе
Международное информационное агентство и радио Sputnik
Саммит "Глобальная сеть редакторов". В Афинах обсудили будущее СМИ
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк проведет на "Армии-2019" круглый стол с предприятиями ОПК
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
01:10США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
01:07Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
01:01В СПЧ считают нужным наблюдать за другими регионами с цыганскими общинами
Лента новостейМолния