В Лотошинском городском округе могут создать прибрежную рекреационную зону

"Принято решение о создание прибрежной рекреационной зоны, на территории которой можно будет устраивать территории для палаточных лагерей и их инфраструктуры – мостков, навесов и т. п. Благодаря данному решению интересы местных жителей, которые привыкли пользоваться живописными местами для отдыха, будут учтены", - сообщает пресс-служба министерства.