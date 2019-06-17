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РИА Новости

В Совфеде раскритиковали размещение сил НАТО на восточных границах Польши

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал усиление военного присутствия США на востоке Польши нарушением основополагающего акта Россия-НАТО, за которым последует российская реакция "военного характера".
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг Польши, чтобы "отпугивать возможного агрессора". По его словам, в рамках этого усиления будут размещены войска США в шести точках, преимущественно у восточной границы Польши.
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"Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия - НАТО", - заявил Косачев в эфире "России 24".
По его словам, Россия отреагирует на этот шаг ответными военными мерами. "Российская реакция военного характера последует", - подчеркнул сенатор.
Глава комитета отметил, что якобы существующая угроза со стороны России используется на Западе как повод для усиления военного присутствия в Восточной Европе.
"За этим нет никакой реальной угрозы со стороны России, но на Западе есть вскармливание идеи этой угрозы", - констатировал Косачев.
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НАТОКонстантин КосачевРоссияБезопасность
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