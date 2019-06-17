В Совфеде раскритиковали размещение сил НАТО на восточных границах Польши

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал усиление военного присутствия США на востоке Польши нарушением основополагающего акта Россия-НАТО, за которым последует российская реакция "военного характера".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг Польши, чтобы "отпугивать возможного агрессора". По его словам, в рамках этого усиления будут размещены войска США в шести точках, преимущественно у восточной границы Польши.

"Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия - НАТО", - заявил Косачев в эфире "России 24"

По его словам, Россия отреагирует на этот шаг ответными военными мерами. "Российская реакция военного характера последует", - подчеркнул сенатор.

Глава комитета отметил, что якобы существующая угроза со стороны России используется на Западе как повод для усиления военного присутствия в Восточной Европе.