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РИА Новости
Союзное государство

Володин призвал расширить форматы работы Парламентского собрания СГ

Вчера, 13:51
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
Вячеслав Володин на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вячеслав Володин на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник призвал российских и белорусских парламентариев расширить форматы работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Хотел бы предложить расширить форматы работы, которые соответствовали бы именно работе Парламентского собрания Беларуси и России, где депутаты представляют именно Союзное государство", - сказал он на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске, где пройдет 56-я сессия собрания.
Он, в частности, призвал сделать работу собрания еще более динамичной с тем, чтобы парламентарии выходили на принятие конкретных решений.
До этого депутаты Парламентского собрания возложили цветы к Монументу Победы в честь предстоящего Дня памяти и скорби 22 июня.
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