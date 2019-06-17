Володин призвал расширить форматы работы Парламентского собрания СГ

Вячеслав Володин на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

Вячеслав Володин на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске. 17 июня 2019

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник призвал российских и белорусских парламентариев расширить форматы работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Хотел бы предложить расширить форматы работы, которые соответствовали бы именно работе Парламентского собрания Беларуси и России, где депутаты представляют именно Союзное государство", - сказал он на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске, где пройдет 56-я сессия собрания.

Он, в частности, призвал сделать работу собрания еще более динамичной с тем, чтобы парламентарии выходили на принятие конкретных решений.