Генерал Бобков стоял у истоков системы антитеррора, заявил ветеран "Альфы"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков фактически стоял у истоков современной российской системы противодействия терроризму - в частности, он участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских игр, проходивших летом 1980 года в Москве, рассказал РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Бобков скончался в понедельник в Москве на 94-м году жизни.

"Я выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Филиппа Денисовича", - сказал Гончаров. По его словам, кончина Бобкова - "это большая потеря для нашего государства". "Это большая утрата и для меня лично, и для моих товарищей по службе, для нас он был очень уважаемым человеком", - отметил Гончаров.

По словам Гончарова, имя Бобкова очень часто ассоциируют с его работой в качестве начальника Пятого (так называемого "идеологического") управления КГБ СССР, но это односторонний взгляд. "Ведь Филипп Денисович, например, фактически стоял у истоков современной российской системы противодействия терроризму, он был значимой фигурой в этой области", - сказал Гончаров.

Он напомнил, что Бобков осуществлял общее руководство расследованием терактов, совершенных в Москве в январе 1977 года. Тогда группа армянских националистов совершила серию взрывов в столичном метро и на улицах в центре Москвы. "Это была, по существу, первая масштабная акция терроризма в истории нашей страны", - пояснил Гончаров.

Кроме того, Бобков участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских игр, проходивших в Москве летом 1980 года, напомнил Гончаров.