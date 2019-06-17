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РИА Новости

Генерал Бобков стоял у истоков системы антитеррора, заявил ветеран "Альфы"

Вчера, 13:48
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков фактически стоял у истоков современной российской системы противодействия терроризму - в частности, он участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских игр, проходивших летом 1980 года в Москве, рассказал РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Бобков скончался в понедельник в Москве на 94-м году жизни.
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Депутат о смерти генерала Бобкова: огромная утрата для спецслужб
"Я выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Филиппа Денисовича", - сказал Гончаров. По его словам, кончина Бобкова - "это большая потеря для нашего государства". "Это большая утрата и для меня лично, и для моих товарищей по службе, для нас он был очень уважаемым человеком", - отметил Гончаров.
По словам Гончарова, имя Бобкова очень часто ассоциируют с его работой в качестве начальника Пятого (так называемого "идеологического") управления КГБ СССР, но это односторонний взгляд. "Ведь Филипп Денисович, например, фактически стоял у истоков современной российской системы противодействия терроризму, он был значимой фигурой в этой области", - сказал Гончаров.
Генерал армии Филипп Бобков
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Биография Филиппа Бобкова
Он напомнил, что Бобков осуществлял общее руководство расследованием терактов, совершенных в Москве в январе 1977 года. Тогда группа армянских националистов совершила серию взрывов в столичном метро и на улицах в центре Москвы. "Это была, по существу, первая масштабная акция терроризма в истории нашей страны", - пояснил Гончаров.
Кроме того, Бобков участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских игр, проходивших в Москве летом 1980 года, напомнил Гончаров.
"После трагедии, случившейся на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, очень важно было полностью обеспечить безопасность московских Игр. И это было успешно сделано, в чем заслуга и Филиппа Денисовича", - сказал собеседник агентства.
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Группа антитеррора "Альфа"СССРОбщество
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