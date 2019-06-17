Россия и Южная Корея начинают переговоры о ЗСТ, заявил Лавров

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва и Сеул начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу отметить, что мы начинаем официальные переговоры - об этом уже достигнута договоренность - о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли по вопросам инвестиций и торговли услугами", - сказал Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой.