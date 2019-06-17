Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T13:48Z
https://ria.ru/20190617/1555631328.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/90/1555479009_0:16:2814:1599_1036x0_80_0_0_214f2cc68104f0df7730636b615aa721.jpg
РИА Новости

Россия и Южная Корея начинают переговоры о ЗСТ, заявил Лавров

Вчера, 13:48
413
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва и Сеул начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хочу отметить, что мы начинаем официальные переговоры - об этом уже достигнута договоренность - о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли по вопросам инвестиций и торговли услугами", - сказал Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой.
Он добавил, что Москва намерена "поддерживать те контакты, которые осуществляются между Республикой Кореей и Евразийским экономическим союзом по вопросам либерализации торговли".
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Вчера, 12:35
Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР
1710000
Обсудить 0
Кан Гён ХваСергей ЛавровЮжная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и труда Гренады Питером Дэвидом
Москва проинформировала Сеул о новой инициативе по Корейскому полуострову
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Лавров оценил важность трехсторонних проектов для Корейского полуострова
Города мира. Рига
Власти Риги заявили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон сообщил о планах США лишить Кубу венесуэльской нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в Москве. 17 июня 2019
Лавров отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову
Махмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы улучшить отношения Ирана и США
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи перспективы взаимных инвестиций
Вид на город Анкара
Moody's понизило рейтинг Турции до "B1", прогноз негативный
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
Южная Корея выразила удовлетворенность контактами с Россией по КНДР
Здание Министерства иностранных дел РФ
В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Песков: США не сформулировали предложения по переговорам Путина и Трампа
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме оценили заявление глав МИД ЕС о безопасности в Черном море
На улицах Пхеньяна
Эксперт назвал фейком новость "Голоса Америки" о секретных директивах КНДР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
01:10США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
01:07Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
01:01В СПЧ считают нужным наблюдать за другими регионами с цыганскими общинами
Лента новостейМолния