Лавров оценил важность трехсторонних проектов для Корейского полуострова

"Обсудили и перспективы трехстороннего сотрудничества с участием КНДР в области железнодорожного транзита, строительства газопровода, линии электропередач. Пока эти планы остаются на бумаге, но мы уверены, что они заслуживают практического внимания, в том числе и с точки зрения создания условий для продвижения по пути урегулирования проблем Корейского полуострова",- сказал Лавров по итогам переговоров с южнокорейской коллегой.