Депутат о смерти генерала Бобкова: огромная утрата для спецслужб

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков как никто другой знал основы "чекистской материи", его смерть - огромная утрата для всего профессионального сообщества, заявил РИА Новости ветеран спецслужб, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого, так называемого "идеологического" управления, генерал армии Филипп Бобков скончался на 94-м году жизни в Москве.

"Филипп Бобков - это была глыба в системе органов госбезопасности, мне приходилось работать с этим человеком, много летать, бывать у него на различных совещаниях. Более масштабной фигуры, которая так бы знала "чекистскую материю", я не знаю", - отметил Рыжак в беседе с РИА Новости.

Также, по мнению депутата, если бы в 1991 году Бобков остался "у руля", история страны сложилась бы по-другому.