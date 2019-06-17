Депутат о смерти генерала Бобкова: огромная утрата для спецслужб

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков как никто другой знал основы "чекистской материи", его смерть - огромная утрата для всего профессионального сообщества, заявил РИА Новости ветеран спецслужб, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.
Бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого, так называемого "идеологического" управления, генерал армии Филипп Бобков скончался на 94-м году жизни в Москве.
Вчера, 13:33Биография Филиппа Бобкова
"Филипп Бобков - это была глыба в системе органов госбезопасности, мне приходилось работать с этим человеком, много летать, бывать у него на различных совещаниях. Более масштабной фигуры, которая так бы знала "чекистскую материю", я не знаю", - отметил Рыжак в беседе с РИА Новости.
Также, по мнению депутата, если бы в 1991 году Бобков остался "у руля", история страны сложилась бы по-другому.
"Большая утрата, и я думаю, был бы он жив, мы сейчас бы жили с вами совершенно в другой стране. Вот что потеряло чекистское сообщество в целом", - добавил депутат, выразив искренние соболезнования родным, близким и коллегам Бобкова.