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РИА Новости

Япония запустила с борта МКС первый непальский спутник

Вчера, 13:45
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре малых спутника из Непала, Шри-Ланки, Японии и Сингапура были запущены в понедельник с борта Международной космической станции (МКС), трансляция велась в YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.
Малые спутники NepaliSat-1 (первый космический аппарат Непала), Raavana-1 (Шри-Ланка), Uguisu (Япония) и SpooQy-1 (Сингапур) были выведены в космос из японского экспериментального модуля Kibo МКС с помощью японского манипулятора.
По информации Himalayan Times, Академия наук и технологий Непала вложила почти 300 тысяч долларов в разработку спутника весом 1,3 кг.
В рамках программы KiboCUBE, осуществляемой JAXA и управлением ООН по вопросам космического пространства UNOOSA с 2015 года, Япония помогает изготавливать и выводит в космос с борта МКС малые спутники развивающихся стран.
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НепалЯпонияРИА Наука
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