Демпартия Молдавии возвращается к работе в парламенте

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник сообщил, что демократы возвращаются к работе в парламент в качестве оппозиции.

"Мы возвращаемся к парламентской деятельности и будем в оппозиции, мы будем активной конструктивной оппозицией. Мы будем внимательно следить за новыми министрами", - заявил Филип.

По его словам, демократы сами недавно были в правительстве, поэтому они хорошо знают ситуацию в различных областях и будут следить за реализацией уже начатых проектов.

"Надеюсь, что партии у власти скоро поймут, что им пора взяться за работу. Докажите, что вы лучше нас", - добавил Филип.

Вице-председатель ДПМ сообщил, что на пост вице-спикера партия планирует выдвинуть бывшего министра образования Монику Бабук.