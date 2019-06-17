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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Демпартия Молдавии возвращается к работе в парламенте

Вчера, 13:45
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник сообщил, что демократы возвращаются к работе в парламент в качестве оппозиции.
"Мы возвращаемся к парламентской деятельности и будем в оппозиции, мы будем активной конструктивной оппозицией. Мы будем внимательно следить за новыми министрами", - заявил Филип.
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По его словам, демократы сами недавно были в правительстве, поэтому они хорошо знают ситуацию в различных областях и будут следить за реализацией уже начатых проектов.
"Надеюсь, что партии у власти скоро поймут, что им пора взяться за работу. Докажите, что вы лучше нас", - добавил Филип.
Вице-председатель ДПМ сообщил, что на пост вице-спикера партия планирует выдвинуть бывшего министра образования Монику Бабук.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМолдавияВ мире
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