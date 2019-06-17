Татарстан заинтересован в экспорте автомобилей и вертолетов в Китай

"Республика Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках отношений двух государств… Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолеты, и суда, газоперекачивающие станции, шины, компрессоры, медицинские инструменты", - рассказал глава Республики.