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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан заинтересован в экспорте автомобилей и вертолетов в Китай

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в фотобанк
ХАРБИН (Китай), 17 июн – РИА Новости. Татарстан заинтересован в продвижении на китайский рынок своей продукции, в частности грузовых автомобилей, вертолетов и медицинских инструментов, заявил в понедельник президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на деловом форуме "Татарстан-Хэйлунцзян".
Форум проходит в рамках VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Республика Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках отношений двух государств… Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолеты, и суда, газоперекачивающие станции, шины, компрессоры, медицинские инструменты", - рассказал глава Республики.

Он добавил, что Татарстан также заинтересован "в развитии взаимодействия с провинцией Хэйлунцзян в сфере высоких технологий, в нашем Иннополисе партнер уже планирует подписать соглашение и активно работать".
"Машиностроение, электроника, энергетика – все эти направления очень перспективны", - указал он.
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