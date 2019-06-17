Новый демарш Тегерана адресован европейским союзникам США, заявил Косачев

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новый демарш Тегерана адресован прежде всего европейским союзникам США, разговоров о желании сохранить СВПД недостаточно, "нужно еще и что-то делать", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее сообщалось, что Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки.
"Заявления официальных лиц Ирана о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – еще один тревожный шаг в направлении эскалации напряженности в регионе и в отношениях Ирана и США", - написал сенатор в Facebook.
12 июня, 11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
Косачев напомнил, что ранее Тегеран направил письма о приостановлении выполнения части обязательств по ядерной сделке пяти странам-участникам СВПД; был установлен срок 60 дней на то, чтобы выполнить обязательства по обеспечению интересов Тегерана, прежде всего – в банковской и нефтяной сферах.
"Понятно, что требование достаточно жесткое, однако не будем забывать, что Иран выполнял свои обязательства в течение года после того, как Вашингтон заявил о своем выходе из соглашения. И даже сейчас Тегеран не говорит о выходе из соглашения, а лишь делает очередной шаг в этом направлении", - добавил российский сенатор.
По мнению Косачева, ожидать от Вашингтона каких-либо мирных инициатив по Ирану в нынешней ситуации не приходится, поскольку в США заняты "сознательным обострением конфликта, что называется, "на грани фола"".
"Полагаю, новый демарш Ирана адресован, прежде всего, европейским союзникам США – недостаточно говорить о желании сохранить соглашение по иранской ядерной программе, нужно еще и что-то делать для этого. Будем ждать реакции", - заключил он.