Новый демарш Тегерана адресован европейским союзникам США, заявил Косачев

"Понятно, что требование достаточно жесткое, однако не будем забывать, что Иран выполнял свои обязательства в течение года после того, как Вашингтон заявил о своем выходе из соглашения. И даже сейчас Тегеран не говорит о выходе из соглашения, а лишь делает очередной шаг в этом направлении", - добавил российский сенатор.