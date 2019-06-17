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РИА Новости
Туризм

Россия и Китай планируют увеличить срок безвизового пребывания туристов

Вчера, 14:27
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© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
© AP Photo / Peng Peng
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и Китай планируют увеличить с 15 до 21 дня срок пребывания по безвизовому режиму туристов обеих стран в составе организованных туристических групп, говорится в распоряжении правительства РФ.
Документ о подписании соглашения между правительством России и КНР о безвизовых групповых туристических поездках опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Сейчас между Россией и Китаем действует соглашение от 29 февраля 2000 года, согласно которому путешественники обеих стран в составе организованных тургрупп могут находиться на территории соседнего государства без визы не более 15 дней.
"Срок безвизового пребывания членов туристической группы направляющего государства на территории принимающего государства не должен превышать 21 календарный день", - говорится в тексте распоряжения. Кроме этого, минимальный размер тургруппы уменьшается с пяти человек до трех, но максимальный размер туристической группы остается прежним - 50 человек.
Минэкономразвития необходимо совместно с МИД РФ провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. Оно начнет действовать через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам письменного уведомления, подтверждающего выполнение каждой из сторон внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
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