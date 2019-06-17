Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, заявил экс-президент Ирана

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, чтобы выдвигать Тегерану условия, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013 гг.).

"Разве отмена санкций считается для иранцев какой-то преференцией, чтобы они хотели получить что-то взамен? Пришел один человек с правительством, занимающимся притеснением, нарушил закон, а сейчас говорит, что я сниму санкции, только пойдите на уступку. Разве он сам что-либо вложил из своего кармана?" - сказал Ахмадинежад РИА Новости на вопрос, будут ли иранцы готовы говорить о ракетной программе Ирана, если США вернутся в ядерную сделку.