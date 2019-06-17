Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы

МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Около двух тысяч человек с 13 по 15 июня приняли участие в бесплатных экскурсиях по промышленным предприятиям столицы в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Москвичи и гости столицы имели возможность посетить 17 промышленных площадок Москвы и своими глазами увидеть как производятся авиадвигатели и лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и парфюмерия.

"Промышленность в нашем городе развивается стремительными темпами, это один из ключевых драйверов роста столичной экономики. Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в проекте "Открой#Моспром". Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Как отметили в департаменте, участники экскурсий смогли узнать множество интересных фактов: какое предприятие первым придумало переносные холодильники, какие три основных компонента входят в состав мороженого, сколько весит губная помада, из чего состоит рецептура плавленых сырков. Гости предприятий проверили прочность линз ударом молотка, увидели полноразмерный двигатель самолета и производство зенитных ракет, познакомились с изготовлением офисной мебели.

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы © Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы

Особой популярностью экскурсии пользовались у школьников и студентов – для них участие в проекте носило образовательный характер. Студентам московских вузов и профильных образовательных учреждений экскурсии позволили познакомиться со специальностями, которые сейчас востребованы на рынке труда, и определиться с выбором будущей профессии, говорится в сообщении.