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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы

Вчера, 13:35
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© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОколо 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы
Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Около двух тысяч человек с 13 по 15 июня приняли участие в бесплатных экскурсиях по промышленным предприятиям столицы в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Москвичи и гости столицы имели возможность посетить 17 промышленных площадок Москвы и своими глазами увидеть как производятся авиадвигатели и лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и парфюмерия.

"Промышленность в нашем городе развивается стремительными темпами, это один из ключевых драйверов роста столичной экономики. Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в проекте "Открой#Моспром". Важно, чтобы жители города видели, насколько современны и высокоэффективны столичные заводы и фабрики, с какой заботой о высоком качестве делают свою работу московские производители", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Как отметили в департаменте, участники экскурсий смогли узнать множество интересных фактов: какое предприятие первым придумало переносные холодильники, какие три основных компонента входят в состав мороженого, сколько весит губная помада, из чего состоит рецептура плавленых сырков. Гости предприятий проверили прочность линз ударом молотка, увидели полноразмерный двигатель самолета и производство зенитных ракет, познакомились с изготовлением офисной мебели.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОколо 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы
Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Около 2 тысяч человек посетили бесплатные экскурсии по предприятиям Москвы
Особой популярностью экскурсии пользовались у школьников и студентов – для них участие в проекте носило образовательный характер. Студентам московских вузов и профильных образовательных учреждений экскурсии позволили познакомиться со специальностями, которые сейчас востребованы на рынке труда, и определиться с выбором будущей профессии, говорится в сообщении.
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"Открой#Моспром" проводится Департаментом инвестиционной и промышленной политики города уже во второй раз. Ранее в марте 2019 года в рамках данного проекта экскурсии на 11 предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек. Следующий этап экскурсий запланирован на осень 2019 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбщество
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