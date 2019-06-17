Пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в крайне тяжелом состоянии

ЕРЕВАН/ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Один из пострадавших в результате ДТП с шестью автомобилями на Ставрополье находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее в ведомстве сообщили, что в понедельник около 8.00 мск на 250 километре федеральной автодороги "Кавказ" на территории Кочубеевского района столкнулись шесть машин: минивэн Honda с регистрационными знаками Армении, легковой автомобиль KIA, микроавтобус Mercedes, грузовой автомобиль Hyundai , легковые "ВАЗ 2112" и "ВАЗ 2112". В управлении ГИБДД по региону сообщили, что в числе пострадавших четверо граждан Армении.

"В 8.25 мск поступили пять пострадавших. Один пациент в крайне тяжелом состоянии. Еще четверым выполняется диагностика – их состояние оценивается врачами как средняя степень тяжести", - сказал собеседник агентства.