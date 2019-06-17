Мошенник, отдавший семье Алибасовых "кота-самозванца", вернул часть денег

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мошенник, который воспользовался ситуацией с пропажей любимого канадского сфинкса Бари Алибасова, объявился и просит вернуть ему принесенного им же кота, сообщил РИА Новости Бари Алибасов-младший.
Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока продюсер находился в больнице. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестный принес в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей вознаграждения, но потом выяснилось, что кот не тот. Настоящего сфинкса Алибасова позже нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера.
"Объявился мошенник, который у нас деньги забрал, и вернул нам обратно 550 тысяч. Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию. Мошенник часть денег потратил за это время, теперь просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет", — рассказал собеседник агентства.
Алибасов-младший добавил, что будет думать над тем, как разрешить сложившуюся ситуацию, так как кота уже подарили поклоннице группы "На-На".
"Мы отдали кота заядлой фанатке со стажем. Теперь, наверное, надо понять, что делать. Буду разруливать эту ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный", — заключил он.