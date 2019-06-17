Мошенник, отдавший семье Алибасовых "кота-самозванца", вернул часть денег

"Объявился мошенник, который у нас деньги забрал, и вернул нам обратно 550 тысяч. Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию. Мошенник часть денег потратил за это время, теперь просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет", — рассказал собеседник агентства.