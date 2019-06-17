СК начал проверку после ДТП с двумя погибшими в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП в Ставропольском крае, в результате которого два человека погибли и 10 пострадали, сообщает СУСК по региону.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что два человека погибли и 10 пострадали Ставропольском крае в результате столкновения грузопассажирского фургона Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.

По данным управления ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте происшествия от травм, еще один пассажир легковой машины, а также водитель и восемь пассажиров Volkswagen доставлены в больницу Невинномысска. Один из пострадавших, по данным ведомства, находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает.