Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T13:30Z
https://ria.ru/20190617/1555630351.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с двумя погибшими в Ставропольском крае

Вчера, 13:30
509
ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП в Ставропольском крае, в результате которого два человека погибли и 10 пострадали, сообщает СУСК по региону.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что два человека погибли и 10 пострадали Ставропольском крае в результате столкновения грузопассажирского фургона Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.
По данным управления ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте происшествия от травм, еще один пассажир легковой машины, а также водитель и восемь пассажиров Volkswagen доставлены в больницу Невинномысска. Один из пострадавших, по данным ведомства, находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает.
"Следователи устанавливают обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в микроавтобусе и проверяют их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 10:18
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье
010101
Обсудить 0
МЧССледственный комитет РФСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье
РИА
Новости
ДТП с фургоном Volkswagen и легковым автомобилем Hyundai в Ставропольском крае. 17 июня 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае
Пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в крайне тяжелом состоянии
Пожар в цеху по производству матрасов в Азове локализовали
Лента
новостей
СК проводит проверку после внезапной остановки колеса обозрения в Кузбассе
Под Костромой три человека пострадали при обрушении подвесного моста
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин поговорил с главой Узбекистана по телефону
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Путину доложили о ситуации в Чемодановке
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
В Кировской области супружескую пару насмерть забили отверткой и ножом
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с шестью автомобилями
СК проверит обращение к Путину от женщины из аварийного барака под Калугой
Цыгане уехали из Чемодановки
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
01:10США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
01:07Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Лента новостейМолния