СК проверит обращение к Путину от женщины из аварийного барака под Калугой

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СК проверит сообщение, поступившее на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от жительницы Калужской области, которая долгое время проживает во временном бараке, информирует ведомство.

"Следственными органами СК РФ по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги", - говорится на сайте СК РФ.