СК проверит обращение к Путину от женщины из аварийного барака под Калугой

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СК проверит сообщение, поступившее на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от жительницы Калужской области, которая долгое время проживает во временном бараке, информирует ведомство.
"Следственными органами СК РФ по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги", - говорится на сайте СК РФ.
В обращении женщина указала, что длительное время живет во временном бараке. Согласно данным следствия, этот дом в пригороде Калуги в 2014 году был признан аварийным, его должны были снести, а жителей - переселить.
Прямая линия с президентом пройдет в четверг, 20 июня.