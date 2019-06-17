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РИА Новости

Минтруд: каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Вчера, 13:26
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работать после достижения пенсионного возраста продолжает каждый пятый россиянин, следует из доклада Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают – 9 669 711 человек.
"После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер. В целом по РФ доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2%", - говорится в докладе.
Уточняется, что этот показатель наиболее высок в Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях. Удельный вес пенсионеров, нашедших работу после обращения в службы занятости, составил 52,2% по России, что на 3,8% меньше, чем в 2017 году.
Татьяна Москалькова
11 июня, 01:31
Количество обращений к Москальковой по поводу пенсий выросло в 2018 году
30191315
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Министерство труда и социальной защиты РФОбщество
Популярные комментарии
Минтруд конечно сильно удивится, но каждый второй так или иначе работает: няня, сторож, подёнщина, т.д. Потому как на пенсию- нищета, которая очень унизительна для тех, кто работал и жил в СССР. Именно они сейчас пенсионеры.
17 июня, 13:31
ТМТамара Мадлеева
1300001
Спросили бы их хотят ли они работать или вынуждены? Уверен они бы с удовольсвтием с внуками сидели на даче летом, тем самым решив частично пробелму с детскими садами и осободив молодых и энергичных родителей, но на что жить? Чем платить за постоянно растущие налоги в виде ндс, жкх, кп.ремонт, лекарства, бензин. Ведь это же тоже налоги, попробуйте отказаться хоть от чего нибудь из этого.
17 июня, 13:41
ХоХочу официально заявить, что
1110100
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