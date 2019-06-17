Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире", - приводит слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева в своем аккаунте в Twitter

.@JunckerEU „Verurteile Annexion der Krim, aber dürfen #Russland nicht feindselig begegnen. Es gibt keine Sicherheitsarchitektur ohne Russland. Deshalb arbeitet @EU_Commission an einer neuen Beziehung mit RU: Wir wollen Menschen wieder zueinander führen, um in Frieden zu leben.“ pic.twitter.com/Gk6888njua — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 17 июня 2019 г.

Отвечая на просьбу пояснить слова Юнкера, представитель пресс-службы ЕК заявила РИА Новости, что он говорил о продолжении прежнего подхода ЕС к отношениям с РФ.

"Он подтверждал наш подход, при котором, несмотря на санкции, мы продолжаем сотрудничать в других областях, таких как культура, образование, транспорт и тому подобное", - пояснила собеседница агентства.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.