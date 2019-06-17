Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
"Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире", - приводит слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева в своем аккаунте в Twitter.
.@JunckerEU „Verurteile Annexion der Krim, aber dürfen #Russland nicht feindselig begegnen. Es gibt keine Sicherheitsarchitektur ohne Russland. Deshalb arbeitet @EU_Commission an einer neuen Beziehung mit RU: Wir wollen Menschen wieder zueinander führen, um in Frieden zu leben.“ pic.twitter.com/Gk6888njua— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 17 июня 2019 г.
Отвечая на просьбу пояснить слова Юнкера, представитель пресс-службы ЕК заявила РИА Новости, что он говорил о продолжении прежнего подхода ЕС к отношениям с РФ.
"Он подтверждал наш подход, при котором, несмотря на санкции, мы продолжаем сотрудничать в других областях, таких как культура, образование, транспорт и тому подобное", - пояснила собеседница агентства.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".