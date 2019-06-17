СК начал проверку после вынужденной посадки рейса "Аэрофлота" в Варшаве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после инцидента с пьяным дебоширом на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" Барселона-Москва, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудский 15 июня сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Российская авиакомпания заявила, что включит дебошира в черный список и будет добиваться максимально жёсткого наказания с взысканием причиненного вреда.

"Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Барселона - Москва", - сказала Марковская журналистам.

По предварительным данным, 14 июня пьяный мужчина на борту самолета оскорблял бортпроводников, кричал и создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На предупреждения экипажа мужчина не реагировал. Командир судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы.