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РИА Новости

СК начал проверку после вынужденной посадки рейса "Аэрофлота" в Варшаве

Вчера, 13:19
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после инцидента с пьяным дебоширом на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" Барселона-Москва, заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудский 15 июня сообщил РИА Новости, что самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Российская авиакомпания заявила, что включит дебошира в черный список и будет добиваться максимально жёсткого наказания с взысканием причиненного вреда.
"Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Барселона - Москва", - сказала Марковская журналистам.
По предварительным данным, 14 июня пьяный мужчина на борту самолета оскорблял бортпроводников, кричал и создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На предупреждения экипажа мужчина не реагировал. Командир судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы.
Устанавливаются все обстоятельства и причин случившегося.
Аэропорт Владивостока
13 июня, 12:48
Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета
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АэрофлотСледственный комитет РФВаршаваВ мире
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