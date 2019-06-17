ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых".

Ранее на въезде в уральскую столицу со стороны аэропорта "Кольцово" появился указатель "Город бесов". В городской ГИБДД РИА Новости рассказали, что соответствующая табличка уже демонтирована по предписанию автоинспекции. В ведомстве напомнили, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 тысяч рублей.

"Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку "Город бесов". Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram

Губернатор напомнил, что в воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста.

"Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, "Город храбрых", - резюмировал Куйвашев.

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.