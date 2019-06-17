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РИА Новости

Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых"

Вчера, 13:18
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых".
Ранее на въезде в уральскую столицу со стороны аэропорта "Кольцово" появился указатель "Город бесов". В городской ГИБДД РИА Новости рассказали, что соответствующая табличка уже демонтирована по предписанию автоинспекции. В ведомстве напомнили, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 тысяч рублей.
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Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. ⠀ Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. ⠀ Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. ⠀ В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых».

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку "Город бесов". Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан пусть повнимательнее посмотрит на себя. Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор напомнил, что в воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста.
"Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, "Город храбрых", - резюмировал Куйвашев.
В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.
Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора и сформировала список площадок, на которых возможно возведение храма святой Екатерины.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕвгений КуйвашевКольцовоСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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