Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".

"В ходе лётных испытаний специалисты EASA оценивали поведение самолета МС-21-300 в различных режимах до высоты 12 000 метров. Полеты выполнялись с большой и малой взлетной массой, в условиях передней и задней центровки. Продемонстрирована работа комплексной системы управления самолетом в основном режиме", - говорится в сообщении.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".