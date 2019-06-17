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РИА Новости

Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21
Самолет МС-21
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".
Первая сессия сертификационных полетов испытателей EASA состоялась в феврале 2019 года.
"В ходе лётных испытаний специалисты EASA оценивали поведение самолета МС-21-300 в различных режимах до высоты 12 000 метров. Полеты выполнялись с большой и малой взлетной массой, в условиях передней и задней центровки. Продемонстрирована работа комплексной системы управления самолетом в основном режиме", - говорится в сообщении.
Как отметил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, параллельно сертификации самолета на Иркутском авиационном заводе разворачивается производство самолетов МС-21-300 для поставки первым заказчикам.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
28 апреля, 09:04
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)МС-21РоссияЭкономика
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