Песков призвал не судить о рейтинге Путина на основе данных за месяц

"Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали. Каких-то новых элементов нет. Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о снижении рейтинга Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ накануне прямой линии с президентом.