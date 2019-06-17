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РИА Новости

Песков призвал не судить о рейтинге Путина на основе данных за месяц

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Судить об общественном рейтинге Путина на основе данных, полученных в течение одной недели или месяца - неправильно, необходимо брать за основу более длительный период, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали. Каких-то новых элементов нет. Существуют: "а" - разные методики, "б" - существует определенная - рыночным языком (выражаясь) - волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о снижении рейтинга Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ накануне прямой линии с президентом.
Песков также добавил, что по поводу методик и еженедельных колебаний рейтингов президента лучше обращаться к социологам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
31 мая, 19:36
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
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Обсудить 32
ВЦИОМДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
За 20 лет после разрухи вов в СССР начали давать бесплатные квартиры. Сейчас же одни обещания... но тоже бесплатно.
17 июня, 13:40
invisibleworld
4863001
Согласен, открываем его список предвыборных обещаний первого срока и сравниваем по пунктам. Мне кажется 20 лет достаточно чтобы проверить что он хотел за первые 5 лет сделать.
17 июня, 13:23
ХоХочу официально заявить, что
4063100
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