В парке "Музеон" выступил оркестр Военного университета Минобороны

МОСКВА, 17 июня. – РИА Новости. В субботу 15 июня в парке искусств "Музеон" у "сухого" фонтана прошел концерт оркестра Военного университета Минобороны РФ под управлением подполковника Филиппа Самонина.

Музыканты представили публике большую программу, состоящую из разножанровых произведений российских, советских и зарубежных композиторов. В программе были военные марши - бравурный марш "Радость победы" Василия Беккера, "Русский марш" Геннадия Пучкова и "Походный марш" Зиновия Бинкина, а также эстрадная музыка, представленная композициями "Польки-галопа" Андрея Петрова, "Разговор с сурдиной" П. Лайна, "I love you baby" Фрэнка Синатры. В заключительной части программы прозвучали песни российско-советских композиторов: "Любите, девочки" Валерия Сюткина, "Улыбка" Владимира Шаинского, "Дорогие мои москвичи" Исаака Дунаевского и "Песня остаётся с человеком" Аркадия Островского.

"Оркестр является одним из старейших музыкальных коллективов ВС России. Он ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду 7 ноября 1941 года", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.