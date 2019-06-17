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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В парке "Музеон" выступил оркестр Военного университета Минобороны

Вчера, 13:09
17
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке "Музеон"
Выступление оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Музеон
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 17 июня. – РИА Новости. В субботу 15 июня в парке искусств "Музеон" у "сухого" фонтана прошел концерт оркестра Военного университета Минобороны РФ под управлением подполковника Филиппа Самонина.
Музыканты представили публике большую программу, состоящую из разножанровых произведений российских, советских и зарубежных композиторов. В программе были военные марши - бравурный марш "Радость победы" Василия Беккера, "Русский марш" Геннадия Пучкова и "Походный марш" Зиновия Бинкина, а также эстрадная музыка, представленная композициями "Польки-галопа" Андрея Петрова, "Разговор с сурдиной" П. Лайна, "I love you baby" Фрэнка Синатры. В заключительной части программы прозвучали песни российско-советских композиторов: "Любите, девочки" Валерия Сюткина, "Улыбка" Владимира Шаинского, "Дорогие мои москвичи" Исаака Дунаевского и "Песня остаётся с человеком" Аркадия Островского.

"Оркестр является одним из старейших музыкальных коллективов ВС России. Он ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду 7 ноября 1941 года", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Выступление оркестра Военного университета Минобороны в парке "Музеон"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.

Музыкант Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижера Филиппа Самонина выступают на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
1 из 8

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".

Программа Военные оркестры в парках
2 из 8

В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.

Программа Военные оркестры в парках
3 из 8

С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин выступает на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
4 из 8

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.

Программа Военные оркестры в парках
5 из 8

Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Концерты проходят в различных московских парках по выходным.

Программа Военные оркестры в парках
6 из 8

Концерты проходят в различных московских парках по выходным.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждый концерт длится около часа.

Программа Военные оркестры в парках
7 из 8

Каждый концерт длится около часа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

Музыканты Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижера Филиппа Самонина выступают на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
8 из 8

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 8

В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 8

С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 8

Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Концерты проходят в различных московских парках по выходным.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Каждый концерт длится около часа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 8

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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