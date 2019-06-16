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РИА Новости

Выступление оркестра Военного университета Минобороны в парке "Музеон"

Вчера, 12:00
107
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.

Музыкант Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижера Филиппа Самонина выступают на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
1 из 8

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".

Программа Военные оркестры в парках
2 из 8

В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.

Программа Военные оркестры в парках
3 из 8

С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин выступает на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
4 из 8

Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.

Программа Военные оркестры в парках
5 из 8

Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Концерты проходят в различных московских парках по выходным.

Программа Военные оркестры в парках
6 из 8

Концерты проходят в различных московских парках по выходным.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждый концерт длится около часа.

Программа Военные оркестры в парках
7 из 8

Каждый концерт длится около часа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

Музыканты Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижера Филиппа Самонина выступают на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
8 из 8

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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