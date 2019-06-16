Выступление оркестра Военного университета Минобороны в парке "Музеон"

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году.
В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".
В 2019 году выступления военных музыкантов прошли на Крымской набережной у "сухого" фонтана в парке искусств "Музеон".
С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.
С концертной программой выступил оркестр Военного университета Министерства обороны.
Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.
Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин.
Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.
Сезон выступлений военных оркестров стартовал в мае и продлится до середины августа.
Концерты проходят в различных московских парках по выходным.
Концерты проходят в различных московских парках по выходным.
Каждый концерт длится около часа.
Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.
Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.