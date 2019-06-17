Бабич в МЭР продолжит заниматься интеграционной тематикой, заявил Песков

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич в Минэкономразвития продолжит заниматься интеграционной тематикой, у него достаточно высокий экспертный уровень, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.

"Здесь нет никаких противоречий. Бабич, собственно, во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой, наверняка в министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей по распределению, так сказать, на этот счет вы можете справиться в самом министерстве", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что данное назначение выглядит как понижение в должности.

"То, что нам известно, - во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным, поэтому из этого надо исходить. Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов", - заключил Песков.

Интеграционная тематика, добавил пресс-секретарь президента, охватывает большое количество ведомств и, "во многом, такие обобщающие функции как раз выполняет Минэкономразвития". "По крайней мере, Минэкономразвития является одним из наиболее активных участников рабочего процесса в этой области", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, не слишком ли много заместителей становится у министра экономического развития Максима Орешкина и не придется ли в связи с этим перестраивать работу ведомства, Песков заметил, что это не прерогатива Администрации президента и посоветовал обратиться по этому вопросу в само министерство и правительство.