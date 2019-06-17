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РИА Новости

Путину доложили о ситуации в Чемодановке

Вчера, 13:06
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным УМВД Пензенской области, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
16 июня, 15:49
Губернатор предупредил о фейках из-за драки в Чемодановке
"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда это все случилось", - сказал Песков в понедельник журналистам.
Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, пресс-секретарь главы государства отметил, что о причинах произошедшего в Чемодановке "с руки говорить правоохранительным органам".
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
16 июня, 15:40
В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон
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Обсудить 59
Дмитрий ПесковМассовая драка в Пензенской областиПроисшествия
Популярные комментарии
ну да, ну да... как всегда нацмены белые и пушистые, во всем виноваты плохие русские
17 июня, 13:52
Ольга Акимова
18630124
Сталина нужно воскрешать . С такой корумпированной властью чем дальше , тем хуже. Наркота в свободной продаже и всем на все наплевать, все куплено.
17 июня, 14:13
ttulaoleg501
14352329
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