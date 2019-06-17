Путину доложили о ситуации в Чемодановке

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным УМВД Пензенской области, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, и ему докладывалось, когда это все случилось", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, пресс-секретарь главы государства отметил, что о причинах произошедшего в Чемодановке "с руки говорить правоохранительным органам".