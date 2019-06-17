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РИА Новости

В Кремле назвали протесты в Гонконге внутренним делом Китая

Вчера, 13:02
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, - внутреннее дело Китая, в которое Россия не будет вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков в понедельник.
"Это внутреннее дело Китая, безусловно, мы не собираемся в это вмешаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на ситуацию в Гонконге.
Глава исполнительной власти Гонконга Керри Лам на пресс-конференции. 10 июня 2019
16 июня, 16:26
Глава Гонконга извинилась за ситуацию с поправкой к закону об экстрадиции
В минувшую среду в Гонконге прошла многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.
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Дмитрий ПесковКитайРоссияВ мире
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