В Кремле назвали протесты в Гонконге внутренним делом Китая

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, - внутреннее дело Китая, в которое Россия не будет вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков в понедельник.
"Это внутреннее дело Китая, безусловно, мы не собираемся в это вмешаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на ситуацию в Гонконге.
В минувшую среду в Гонконге прошла многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.