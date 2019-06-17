В Кремле назвали протесты в Гонконге внутренним делом Китая

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, - внутреннее дело Китая, в которое Россия не будет вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков в понедельник.

"Это внутреннее дело Китая, безусловно, мы не собираемся в это вмешаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на ситуацию в Гонконге.