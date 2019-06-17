В России более 60 тысяч заключенных больны ВИЧ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Больше 60 тысяч заключённых, находящихся в местах лишения свободы по всей России, больны ВИЧ, сообщил журналистам начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский.

"Шестьдесят одна тысяча осужденных и подозреваемых страдают ВИЧ-инфекцией и находятся в местах лишения свободы", - сказал он в рамках представления акции "Марафон здоровья".

По словам Приклонского, это почти каждый 11-й или 12-й заключённый, большинство из них употребляют наркотики. Он также отметил, что "за последние три года удалось на 3 тысячи сократить" число ВИЧ-больных в местах лишения свободы, и указал, что свыше 90% выявляются ФСИН "на входном контроле".

Приклонский добавил, что тема туберкулеза в исправительных учреждениях "уже уходит с повестки дня".

О марафоне

С 17 по 19 июня ФСИН России совместно с министерством здравоохранения впервые проводит "Марафон здоровья" - выездной осмотр и проведение лечения осужденных врачами-специалистами ведущих научных медицинских организаций.

В состав команды, которая будет вести прием осужденных, входят специалисты ведущих научно-медицинских организаций: ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова"; Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени П.А. Герцена; ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова"; ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр физиопульмонологии и инфекционных заболеваний" и других медицинских организаций.

Второй и третий день марафона будут проходить во Владимирской и Ивановской областях. Запланирован прием более 100 осужденных женщин, 60 осужденных мужчин и всех 36 детей, находящихся со своими матерями в Доме ребенка при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области.