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РИА Новости

В России более 60 тысяч заключенных больны ВИЧ

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр
Охранный периметр
© РИА Новости / Иван Руднев
Охранный периметр. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Больше 60 тысяч заключённых, находящихся в местах лишения свободы по всей России, больны ВИЧ, сообщил журналистам начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский.
"Шестьдесят одна тысяча осужденных и подозреваемых страдают ВИЧ-инфекцией и находятся в местах лишения свободы", - сказал он в рамках представления акции "Марафон здоровья".
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По словам Приклонского, это почти каждый 11-й или 12-й заключённый, большинство из них употребляют наркотики. Он также отметил, что "за последние три года удалось на 3 тысячи сократить" число ВИЧ-больных в местах лишения свободы, и указал, что свыше 90% выявляются ФСИН "на входном контроле".
Приклонский добавил, что тема туберкулеза в исправительных учреждениях "уже уходит с повестки дня".

О марафоне

С 17 по 19 июня ФСИН России совместно с министерством здравоохранения впервые проводит "Марафон здоровья" - выездной осмотр и проведение лечения осужденных врачами-специалистами ведущих научных медицинских организаций.
В состав команды, которая будет вести прием осужденных, входят специалисты ведущих научно-медицинских организаций: ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова"; Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени П.А. Герцена; ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова"; ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр физиопульмонологии и инфекционных заболеваний" и других медицинских организаций.
Второй и третий день марафона будут проходить во Владимирской и Ивановской областях. Запланирован прием более 100 осужденных женщин, 60 осужденных мужчин и всех 36 детей, находящихся со своими матерями в Доме ребенка при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области.
По результатам осмотра, проведенного в дни "Марафона здоровья", будут сформированы группы лиц из числа обследованных для их последующего направления в ведущие медицинские учреждения.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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