В Азове один человек пострадал при пожаре в цехе по производству матрасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в цехе по производству матрасов в Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"Пострадал мужчина 1983 года рождения. Он доставлен в городскую больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал он.
Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания на улице Победы, 42 в городе Азове около 11.30 мск понедельника. Пожару присвоен третий ранг. По данным МЧС России, площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров.