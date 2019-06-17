В Азове один человек пострадал при пожаре в цехе по производству матрасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в цехе по производству матрасов в Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

"Пострадал мужчина 1983 года рождения. Он доставлен в городскую больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал он.