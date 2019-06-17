Вице-губернатор рассказал о ситуации с "Областной газетой" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с "Областной газетой" в Екатеринбурге, в редакции которой ранее прошла проверка расходования бюджетных средств, разрешится в конце июля - начале августа, сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Сергей Бидонько.

Ранее Бидонько сообщал РИА Новости, что департамент информационной политики проводит в редакции плановую проверку расходования бюджетных средств. Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщал журналистам, что проверочные мероприятия, которые прошли в редакции, не отразились на рабочем процессе. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который проверит департамент.

Главный редактор "Областной газеты" в Екатеринбурге Дмитрий Полянин ранее заявил, что сотрудники полиции и департамента информационной политики Свердловской области выломали дверь в его кабинет.

"Когда я только начал работать, я сказал, что с первых же дней никого менять не будем - много различных мнений. Надо посмотреть самому на ситуацию и тогда уже принять какие-то решения. Полгода прошли. Я думаю, что ситуация с "Областной газетой" прояснится в окончательном варианте в июле-начале августа. Конечно, такие взаимоотношения, которые сложились у департамента (информполитики) и "Областной газеты", недопустимы", - сказал Бидонько в ответ на вопрос, будут ли в редакции газеты кадровые изменения в связи с проведенной проверкой.

Он добавил, что многие вопросы, в том числе финансовые, сейчас департамент и "Областная газета" решают через суды.

"Было бы логично дождаться их решения. Кадровые решения надо принимать не на основании того, нравится кто-то или не нравится, а в основе решения должно быть исполнение своих обязанностей теми или иными субъектами и оценка судебных, либо правоохранительных органов", - подчеркнул вице-губернатор.