Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T12:43Z
https://ria.ru/20190617/1555628121.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1564_1036x0_80_0_0_b086d2455f85dfdb80ef739ec95681da.jpg
РИА Новости

Бюджетный комитет ГД поддержал освобождение матпомощи студентам от НДФЛ

Вчера, 12:43
218
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при оказании им материальной помощи.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.
Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряд других категорий.
При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. По своей правовой природе такая материальная помощь учащимся не отличается от материальной помощи работникам или бывшим сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ, а это несправедливо, считает Яровая.
Здание Совета Федерации РФ
11 июня, 10:53
Совфед одобрил закон о распространении вычета по НДФЛ на ряд соцвыплат
"Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить вопрос адресного предоставления предлагаемой в нем льготы, определив конкретные случаи, когда такая материальная помощь соответствующим категориям лиц будет освобождена от НДФЛ", - сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский. При этом он обратил внимание, что правительство РФ также поддерживает законопроект при условии установления адресного характера данной льготы.
Кабмин предлагает освобождать от НДФЛ материальную помощь, выплачиваемую в связи со смертью членов семьи, с возмещением материального ущерба в результате стихийного бедствия, лечением и восстановлением здоровья в связи с болезнью или несчастным случаем, приобретением медикаментов, рождением или усыновлением ребенка, напомнил депутат.
Здание Государственной Думы РФ
10 июня, 13:57
Комитет ГД поддержал выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза
000000
Обсудить 1
Леонид СимановскийГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга Топ-1000 российских менеджеров в пресс-центре МИА Россия сегодня
Топ-менеджеры поделятся мнениями о будущем профессий
РИА
Новости
Сергей Бидонько
Вице-губернатор рассказал о ситуации с "Областной газетой" в Екатеринбурге
Евро
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
Лента
новостей
Заседание Совета Федерации
В Совфеде приветствовали слова итальянских сенаторов о диалоге с Россией
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Новое расследование Голунова станет плодом работы десятка журналистов
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты хотят изменить режим работы Думы на время прямой линии с Путиным
Супермаркет
В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Александр Калягин опроверг сообщения о госпитализации
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Депутат о смерти генерала Бобкова: огромная утрата для спецслужб
В Минтруде прокомментировали пилотный проект по борьбе с бедностью
Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Михаил Бабич
Бабича назначили замминистра экономического развития
В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
01:31Ритейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
Лента новостейМолния