Бюджетный комитет ГД поддержал освобождение матпомощи студентам от НДФЛ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при оказании им материальной помощи.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.
Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряд других категорий.
При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. По своей правовой природе такая материальная помощь учащимся не отличается от материальной помощи работникам или бывшим сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ, а это несправедливо, считает Яровая.
"Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить вопрос адресного предоставления предлагаемой в нем льготы, определив конкретные случаи, когда такая материальная помощь соответствующим категориям лиц будет освобождена от НДФЛ", - сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский. При этом он обратил внимание, что правительство РФ также поддерживает законопроект при условии установления адресного характера данной льготы.
Кабмин предлагает освобождать от НДФЛ материальную помощь, выплачиваемую в связи со смертью членов семьи, с возмещением материального ущерба в результате стихийного бедствия, лечением и восстановлением здоровья в связи с болезнью или несчастным случаем, приобретением медикаментов, рождением или усыновлением ребенка, напомнил депутат.