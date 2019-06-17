Бюджетный комитет ГД поддержал освобождение матпомощи студентам от НДФЛ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при оказании им материальной помощи.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.

Сейчас освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряд других категорий.

При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. По своей правовой природе такая материальная помощь учащимся не отличается от материальной помощи работникам или бывшим сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ, а это несправедливо, считает Яровая.

"Бюджетный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить вопрос адресного предоставления предлагаемой в нем льготы, определив конкретные случаи, когда такая материальная помощь соответствующим категориям лиц будет освобождена от НДФЛ", - сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Симановский. При этом он обратил внимание, что правительство РФ также поддерживает законопроект при условии установления адресного характера данной льготы.