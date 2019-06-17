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РИА Новости

Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

Вчера, 12:43
18230
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint" Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, в 09:50 по московскому времени радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
Через два часа воздушное судно заметили у границы Калининградской области.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.
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Безопасность
Популярные комментарии
Не надо сильно переживать, скоро базу в Польше откроют и тогда каждый день разведывать можно будет.
17 июня, 13:10
on no
14000010
Разве не в времена расцвета СССР сел самолет недалеко от Красной площади пилотируемый гражданином ФРГ.
17 июня, 14:54
Владимир Ф Быченков
1300207
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