Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным портала, в 09:50 по московскому времени радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Через два часа воздушное судно заметили у границы Калининградской области.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.